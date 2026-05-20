Собеседник НСН также уточнил, что в первом сезоне премии было немало хороших текстов, однако прорывов и открытий не случилось.

«Я был членом жюри первого сезона, и не могу сказать, что там были какие-то прорывы или тексты на уровне братьев Стругацких. Были интересные тексты, но открытий не было. Однако на этой почве вполне может появиться что-то хорошее, если и дальше поливать и окучивать ее. Львиная доля того, что было в прошлом году на конкурсе, касалась искусственного интеллекта. С одной стороны, это абсолютно понятно, с другой стороны тема искусственного интеллекта уже перестала быть плодом фантастики. Еще 20-40 лет назад были какие-то догадки и прорывы в этой области и это было жутко интересно. Мне кажется, задачи фантастики - не столько отражать реалии современной жизни, сколько опережать ее. Угадывать то, что пока большинство людей не видит. Потребность в этом есть, потому что человек всегда хочет заглянуть в будущее, понять, каким оно будет. Поэтому пока надо говорить о том, что мы готовим эту почву и среду», - сказал он.

Ранее писатель Олег Рой заявил НСН, что России не нужно пытаться переплюнуть западные премии и фестивали, включая «Нобелевку». По его словам, стоит создать что-то ценное для себя, например, использовать опыт Героев России.

