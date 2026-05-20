Жюри «Истории будущего»: Современная научная фантастика не дотягивает до Стругацких
Премия «История будущего» создает благодатную почву для развития жанра научной фантастики, а в обществе есть запрос на такую литературу, рассказал НСН Алексей Варламов.
Современные авторы не так часто обращаются к жанру научной фантастики, однако у читателей по-прежнему есть запрос на произведения, которые бы предугадывали реальные события и опережали время, заявил в беседе с НСН писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького и член жюри первого сезона международной литературной премии в области научной фантастики «История Будущего» Алексей Варламов.
В России стартует прием заявок на II Международную литературную премию в области научной фантастики «История будущего». Призовой фонд конкурса превысит 6 миллионов рублей. В первом сезоне в конкурсе участвовали более 2,5 тысячи авторов из 30 стран, включая государства Африки, Азии, Южной Америки и Европы. Премия учреждена Фондом «Атом» при поддержке госкорпорации «Росатом». Варламов отметил, что подобные премии способствуют развитию литературного жанра.
«Фантастика – классный, интересный, нужный, увлекательный жанр. Любая премия поддерживает развитие литературного жанра. Научная фантастика находится на стыке литературы и науки, поэтому правильно, что корпорация "Росатом", люди, которые имеют отношение к науке, подключились к проекту. По моим субъективным ощущениям фантастика сегодня не та, что была в советское время. Но, если есть возможности мотивировать и стимулировать писателей обратиться к этому жанру, то это очень здорово. На мой взгляд, доля фантастики сегодня не велика. Раньше было больше разных антиутопий, какой-то футурологии. Поэтому надо популяризировать это направление. Здорово, что есть возможность мотивировать и стимулировать писателей обратиться к этому жанру. Хорошо, что премия международная. Изоляция вредит культуре. Особенно, когда носит искусственный характер, подогреваемый с двух сторон. Попытка преодолеть это мне кажется очень разумной», - подчеркнул он.
Собеседник НСН также уточнил, что в первом сезоне премии было немало хороших текстов, однако прорывов и открытий не случилось.
«Я был членом жюри первого сезона, и не могу сказать, что там были какие-то прорывы или тексты на уровне братьев Стругацких. Были интересные тексты, но открытий не было. Однако на этой почве вполне может появиться что-то хорошее, если и дальше поливать и окучивать ее. Львиная доля того, что было в прошлом году на конкурсе, касалась искусственного интеллекта. С одной стороны, это абсолютно понятно, с другой стороны тема искусственного интеллекта уже перестала быть плодом фантастики. Еще 20-40 лет назад были какие-то догадки и прорывы в этой области и это было жутко интересно. Мне кажется, задачи фантастики - не столько отражать реалии современной жизни, сколько опережать ее. Угадывать то, что пока большинство людей не видит. Потребность в этом есть, потому что человек всегда хочет заглянуть в будущее, понять, каким оно будет. Поэтому пока надо говорить о том, что мы готовим эту почву и среду», - сказал он.
Ранее писатель Олег Рой заявил НСН, что России не нужно пытаться переплюнуть западные премии и фестивали, включая «Нобелевку». По его словам, стоит создать что-то ценное для себя, например, использовать опыт Героев России.
