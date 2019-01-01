На прямую линию с Путиным поступило более миллиона вопросов

Ранее НСН писала, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» будет продолжаться столько, сколько необходимо. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что и ранее хронометраж «прямой линии» никогда не был определен заранее.

Мероприятие, запланированное на завтра, станет уже 17-ым по счёту. Первые пять раз «прямая линия» продолжались менее трех часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более трех часов. Самой продолжительной стала «прямая линия» в 2013 году — 4 часа 47 минут, отмечает Ura.ru.



