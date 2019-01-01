На прямую линию с Путиным поступило более миллиона вопросов
Более одного миллиона вопросов поступило на «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая состоится в предстоящий четверг, 20 июня. Как отмечает RT, из них более 616 тысяч было задано по телефону. Также было отправлено почти 292 тысячи смс-сообщений. Как следует из их содержания, жителей страны больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, причины повышения тарифов на коммунальные услуги, а также возможность получения льготных лекарств.
Ранее НСН писала, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» будет продолжаться столько, сколько необходимо. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что и ранее хронометраж «прямой линии» никогда не был определен заранее.
Мероприятие, запланированное на завтра, станет уже 17-ым по счёту. Первые пять раз «прямая линия» продолжались менее трех часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более трех часов. Самой продолжительной стала «прямая линия» в 2013 году — 4 часа 47 минут, отмечает Ura.ru.
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