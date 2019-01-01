Песков: «Прямая линия» с Путиным пройдет в классическом формате

Президент России продолжает подготовку к «прямой линии», которая пройдет в классическом формате. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, представитель Кремля пояснил, что мероприятие пройдёт в устоявшемся формате – у главы государства будет возможность выходить на связь и с руководителями регионов, и с министрами.

Песков подчеркнул, что российский лидер уже готовится к «прямой линии», знакомясь со справочными материалами, которые присылают министерства и ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что самый долгий звонок с вопросом, поступивший в кол-центр «прямой линии», длился 4,5 часа, а самый короткий — семь минут. Россияне хотят задать президенту самые разные вопросы, в частности о льготных лекарствах, о повышении тарифов на электроэнергию и ЖКУ, а также о продлении декретных отпусков.

Ранее НСН сообщала, что известный французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил свой вопрос на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Он просит российского президента принять окончательное решение об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье и возвращении их в места традиционного обитания.

Кусто напомнил, что ранее такое решение было принято консилиумом российских ученых и международной команды. Океанолог заявил, что готов снова приехать в Россию, чтобы лично участвовать в выпуске млекопитающих в естественную среду обитания, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции НСН.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 20 июня, начало в 12:00 по московскому времени.

