Общество

На «Прямую линию» с Путиным поступило более 1,5 млн вопросов

20 июня11:29

Более полутора миллионов вопросов поступило на «Прямую линию» с Владимиром Путиным. Как отмечает телеканал «Россия 24», по данным на 10 утра четверга, 20 июня, главе государства адресован 1 506 171 вопрос.

RT напоминает, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе в Москве. Начало в полдень по Москве.

Волшебный пинок «Прямой линии»

Ранее НСН писала, что Госдума приняла решение отменить пленарное заседание 20 июня из-за «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, согласно принятому парламентариями постановлению, предстоящий четверг, 20 июня, будет считаться днем работы в комитетах и комиссиях Госдумы, а также в думских фракциях.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что коррективы вносятся для того, чтобы депутаты смогли посмотреть программу.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром Путиным