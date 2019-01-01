На «Прямую линию» с Путиным поступило более 1,5 млн вопросов
Более полутора миллионов вопросов поступило на «Прямую линию» с Владимиром Путиным. Как отмечает телеканал «Россия 24», по данным на 10 утра четверга, 20 июня, главе государства адресован 1 506 171 вопрос.
RT напоминает, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе в Москве. Начало в полдень по Москве.
Ранее НСН писала, что Госдума приняла решение отменить пленарное заседание 20 июня из-за «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, согласно принятому парламентариями постановлению, предстоящий четверг, 20 июня, будет считаться днем работы в комитетах и комиссиях Госдумы, а также в думских фракциях.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что коррективы вносятся для того, чтобы депутаты смогли посмотреть программу.
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