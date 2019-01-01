На «Прямую линию» с Путиным поступило более 1,5 млн вопросов

Более полутора миллионов вопросов поступило на «Прямую линию» с Владимиром Путиным. Как отмечает телеканал «Россия 24», по данным на 10 утра четверга, 20 июня, главе государства адресован 1 506 171 вопрос.

RT напоминает, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе в Москве. Начало в полдень по Москве.