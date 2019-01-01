Волшебный пинок «Прямой линии»

Более миллиона вопросов поступило к «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится сегодня, 20 июня. Для общения главы государства с гражданами оборудовали студию в Гостином дворе. Трансляция начнется в полдень в теле- и радиоэфире государственных каналов, а также в соцсетях. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы. «Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодное мероприятие, в этом году оно пройдет в семнадцатый раз. Прошлогодняя прямая линия заняла четыре часа 20 минут, Путин успел ответить на 73 вопроса.

Большая часть вопросов, поступающих президенту, в этом году, как, впрочем, и в предыдущие, носит социальный характер. Вопросы касаются социального обеспечения, роста тарифов на коммунальные услуги, сложностей с получением льготных лекарств. Как и на прежних подобных «телерандеву», есть и совсем частные случаи, допустим, невозможность получить положенное жилье инвалидом, у которого есть все права на это. Или история Дарьи Стариковой из города Апатиты, где старую больницу закрыли, а новую так и не построили, и девушке с диагнозом «рак четвертой стадии» было негде лечиться. Как только подобный случай попадает «на карандаш» президенту в прямом эфире, решение находится так быстро, как высоко ответственный за это чиновник ценит свое место. Непонятно, правда, почему для ускорения принятия зачастую очевидных и несложных в реализации решений требуется вмешательство первого лица государства, проще говоря, пинок.

В этом году «волшебного пинка» решили не дожидаться: вопросы, поступающие президенту, стали решаться еще до ответов на них Владимира Путина. На такую тенденцию при подготовке к «Прямой линии» обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры», - сказал он, отметив позитивный характер этих сдвигов. Для примера: на сайте Следственного комитета России еще за несколько дней до «Прямой линии» появились сообщения о проверках по обращениям к президенту. В частности, в Республике Алтай, в Пермском крае, в Свердловской области. В прошлом году самые быстрые случаи решения вопросов к президенту фиксировались день в день с «Прямой линией».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется сегодня в полдень по московскому времени. Вопросы принимаются вплоть до окончания программы. Те, кому есть о чем спросить президента, еще могут это сделать.

