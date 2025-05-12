На производство поездов для ВСМ «Москва - Санкт-Петербург» направили 7 млрд рублей
ВЭБ.РФ направил первые 7 млрд рублей на строительство высокоскоростных поездов для ВСМ «Москва - Санкт-Петербург», сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.
Таким образом открылось финансирование проекта строительства завода серийного производства новых поездов. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ ранее одобрил условия участия госкорпорации в финансировании проекта в объеме до 33,915 млрд рублей на срок до 14,5 года.
Запуск производства составов для ВСМ «Москва - Санкт-Петербург» намечен на 2027 год, начало серийного выпуска – на 2028 год. Проект реализуется АО «Уральские локомотивы», бюджет самого проекта составляет порядка 43 млрд рублей. Комплекс по производству электропоездов возводится на площадке завода в Верхней Пышме.
Скорость поездов будет составлять 400 км/ч. Предполагается, что пассажирские перевозки должны стартовать весной 2028 года. Время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.
Министр транспорт РФ Роман Старовойт в конце апреля сообщил о начале стендовых испытаний опытных образцов ряда главных узлов высокоскоростного поезда отечественного производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru