ВСМ «Москва-Петербург» начнут строить летом 2025 года
28 марта 202515:34
Высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, начнут строить летом 2025 года. Об этом в ходе итогового расширенного заседания коллегии Минтранса заявил вице-премьер России Виталий Савельев.
По его словам, строительные работы будут начаты сразу на нескольких участках будущей дороги.
Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что первый российский высокоскоростной поезд назовут «Белый кречет». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru