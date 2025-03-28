ВСМ «Москва-Петербург» начнут строить летом 2025 года

Высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, начнут строить летом 2025 года. Об этом в ходе итогового расширенного заседания коллегии Минтранса заявил вице-премьер России Виталий Савельев.

Эксперт рассказал о значимости ВСМ-1 для Москвы как лидера по транспортной доступности

По его словам, строительные работы будут начаты сразу на нескольких участках будущей дороги.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что первый российский высокоскоростной поезд назовут «Белый кречет». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:СтроительствоЖелезные ДорогиСанкт-ПетербургМосква

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