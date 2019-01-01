Для предотвращения «экологического Чернобыля» нужны десятки миллиардов
Экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке рассказал НСН, чем опасны закрытые производства, подобные заводу «Усольехимпром».
Для рекультивации территории обанкротившегося завода «Усольехимпром» необходима госпрограмма. В противном случае регион ожидает «экологический Чернобыль», заявила «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По её словам, ведомство уже обратилось с просьбой создать госпрограмму в правительство. Кроме того, Росприроднадзор настаивает на принятии закона о ликвидации накопленного экологического ущерба, который бы обязывал собственников опасных предприятий создавать резерв средств для устранения последствий их эксплуатации.
Территория брошенного завода «Усольехимпром» представляет собой 600 гектар со 130-140 цехами, на которых долгие годы велось опасное производство хлора, каустической соды, хлорорганики и других химических веществ, рассказал НСН экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин. Когда подобный объект оказывается бесхозным, он представляет собой опасность, и медлить с утилизацией нельзя. Однако справиться с такой проблемой на региональном уровне практически невозможно, так как даже по предварительным оценкам на устранение последствий производства может потребоваться от нескольких миллиардов до десятков миллиардов рублей.
«Надо сказать, что по данному заводу работа идёт. Там уже было вывезено более тысячи баллонов с ртутью. Начаты работы по извлечению эпихлоргидрина, проведён анализ содержащегося вещества в цистернах. Понятно, что бездействовать в этой ситуации нельзя. Потому что даже цистерны имеют свойство ржаветь, а за ними никто не следит. Если даже стоит цистерна на 20 тонн, это вещество может попасть в грунт, в подземные воды и дальше распространиться на большое расстояние и отравить много источников воды, которые используются населением в 20-30 километрах от места производства. Безусловно, такой масштаб брошенного объекта вызывает беспокойство местных властей. И понятно, что самим им справиться с этим может оказаться весьма непросто. Если на 600 гектарах им придётся осуществлять рекультивацию почвы, уничтожать все токсичные вещества, проводить демеркуризацию, мы можем говорить об объёме финансирования, превышающем несколько миллиардов рублей, а может и десятки миллиардов. Средства на это должны выделяться из федерального бюджета, потому что региональный может просто не потянуть такие объёмы», — рассказал Уткин.
Помимо огромных сумм финансирования потребуется и немалое время на устранение последствий, добавил собеседник НСН. Даже несмотря на то, что работа ведётся, опасность сохраняется каждый день.
«Оценка до конца не проведена, поэтому насколько это опасно, определить сложно. Здесь нужно с холодной головой провести оценку. Это потребует несколько месяцев, может даже полгода — отбор проб, грунтов и вод. По опыту ликвидации последствий объектов хранения и уничтожения химического оружия, это может занимать до двух-трёх лет. Учитывая, что комплекс был очень большим, масштаб может быть и больше. Так что мы говорим о нескольких годах. Первичная ликвидация произошла, но необходимо провести оценку опасности. Насколько опасны строительные материалы, ведь не нужно забывать, что люди могут начать растаскивать эти здания на стройматериалы, а это очень опасно. Хлор будет выделяться из кирпича, отравлять людей», — описал последствия Уткин.
Добавим, в эфире НСН главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов рассказал об опасности, которую представляют для окружающей среды уже закрытые заводы. По его словам, угрозу жемчужине России — озеру Байкал — несёт закрытый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Даже неопасные отходы, по его словам, способны привести к загрязнению озера.
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