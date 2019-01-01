Для предотвращения «экологического Чернобыля» нужны десятки миллиардов

Экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке рассказал НСН, чем опасны закрытые производства, подобные заводу «Усольехимпром». 

Для рекультивации территории обанкротившегося завода «Усольехимпром» необходима госпрограмма. В противном случае регион ожидает «экологический Чернобыль», заявила «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По её словам, ведомство уже обратилось с просьбой создать госпрограмму в правительство. Кроме того, Росприроднадзор настаивает на принятии закона о ликвидации накопленного экологического ущерба, который бы обязывал собственников опасных предприятий создавать резерв средств для устранения последствий их эксплуатации.

Территория брошенного завода «Усольехимпром» представляет собой 600 гектар со 130-140 цехами, на которых долгие годы велось опасное производство хлора, каустической соды, хлорорганики и других химических веществ, рассказал НСН экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин. Когда подобный объект оказывается бесхозным, он представляет собой опасность, и медлить с утилизацией нельзя. Однако справиться с такой проблемой на региональном уровне практически невозможно, так как даже по предварительным оценкам на устранение последствий производства может потребоваться от нескольких миллиардов до десятков миллиардов рублей.

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«Надо сказать, что по данному заводу работа идёт. Там уже было вывезено более тысячи баллонов с ртутью. Начаты работы по извлечению эпихлоргидрина, проведён анализ содержащегося вещества в цистернах. Понятно, что бездействовать в этой ситуации нельзя. Потому что даже цистерны имеют свойство ржаветь, а за ними никто не следит. Если даже стоит цистерна на 20 тонн, это вещество может попасть в грунт, в подземные воды и дальше распространиться на большое расстояние и отравить много источников воды, которые используются населением в 20-30 километрах от места производства. Безусловно, такой масштаб брошенного объекта вызывает беспокойство местных властей. И понятно, что самим им справиться с этим может оказаться весьма непросто. Если на 600 гектарах им придётся осуществлять рекультивацию почвы, уничтожать все токсичные вещества, проводить демеркуризацию, мы можем говорить об объёме финансирования, превышающем несколько миллиардов рублей, а может и десятки миллиардов. Средства на это должны выделяться из федерального бюджета, потому что региональный может просто не потянуть такие объёмы», — рассказал Уткин.

Помимо огромных сумм финансирования потребуется и немалое время на устранение последствий, добавил собеседник НСН. Даже несмотря на то, что работа ведётся, опасность сохраняется каждый день.

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«Оценка до конца не проведена, поэтому насколько это опасно, определить сложно. Здесь нужно с холодной головой провести оценку. Это потребует несколько месяцев, может даже полгода — отбор проб, грунтов и вод. По опыту ликвидации последствий объектов хранения и уничтожения химического оружия, это может занимать до двух-трёх лет. Учитывая, что комплекс был очень большим, масштаб может быть и больше. Так что мы говорим о нескольких годах. Первичная ликвидация произошла, но необходимо провести оценку опасности. Насколько опасны строительные материалы, ведь не нужно забывать, что люди могут начать растаскивать эти здания на стройматериалы, а это очень опасно. Хлор будет выделяться из кирпича, отравлять людей», — описал последствия Уткин.

Добавим, в эфире НСН главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов рассказал об опасности, которую представляют для окружающей среды уже закрытые заводы. По его словам, угрозу жемчужине России — озеру Байкал — несёт закрытый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Даже неопасные отходы, по его словам, способны привести к загрязнению озера.

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ФОТО: flickr.com // Alexander Yampolsky
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