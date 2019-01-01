Для предотвращения «экологического Чернобыля» нужны десятки миллиардов

«Надо сказать, что по данному заводу работа идёт. Там уже было вывезено более тысячи баллонов с ртутью. Начаты работы по извлечению эпихлоргидрина, проведён анализ содержащегося вещества в цистернах. Понятно, что бездействовать в этой ситуации нельзя. Потому что даже цистерны имеют свойство ржаветь, а за ними никто не следит. Если даже стоит цистерна на 20 тонн, это вещество может попасть в грунт, в подземные воды и дальше распространиться на большое расстояние и отравить много источников воды, которые используются населением в 20-30 километрах от места производства. Безусловно, такой масштаб брошенного объекта вызывает беспокойство местных властей. И понятно, что самим им справиться с этим может оказаться весьма непросто. Если на 600 гектарах им придётся осуществлять рекультивацию почвы, уничтожать все токсичные вещества, проводить демеркуризацию, мы можем говорить об объёме финансирования, превышающем несколько миллиардов рублей, а может и десятки миллиардов. Средства на это должны выделяться из федерального бюджета, потому что региональный может просто не потянуть такие объёмы», — рассказал Уткин.

Помимо огромных сумм финансирования потребуется и немалое время на устранение последствий, добавил собеседник НСН. Даже несмотря на то, что работа ведётся, опасность сохраняется каждый день.