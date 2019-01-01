Эколог о «втором Чернобыле»: Химзаводы закрываются, но природе все хуже

Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля». Светлана Радионова призвала к скорейшему решению вопроса рекультивации промышленной площадки предприятие «Усольехимпром». Оно было объявлено банкротом в 2017 году, фактически брошено собственниками, хотя даже после закрытия, а предприятие производило хлор и другие химические вещества, продолжает наносить большой экологический вред.

Промышленные площадки в Усолье занимают 610 га, здесь располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов (цех ртутного электролиза только один из них), 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно. Почва, грунтовые и подземные воды в районе предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами.

Главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов в эфире НСН заявил, что экологическую катастрофу может стать не только этот завод, но и сотни других по всей стране.

«Пока точно неизвестно, сколько на том предприятии осталось запасов химвеществ и токсических соединений, но в любом случае они очень опасны. А если описывать в целом ситуацию, то таких портящих экологию мест, разрушающих природу в России очень и очень много. Те же нефтяные цистерны, предназначенные для хранения шлама, представляют большую проблему, потому что требуют большого надзора», - пояснил эксперт отрасли.

Как правило, вокруг таких объектов испорчен плодородный слой почвы, уничтожены леса, загрязнен водоносный горизонт. Самый тяжелый пример — Коркинский угольный разрез.