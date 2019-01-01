Эколог о «втором Чернобыле»: Химзаводы закрываются, но природе все хуже
Главный редактор журнала «Экология и жизнь» в эфире НСН назвал еще предприятия, кроме «Усольехимпрома», которые могут привести ко второму Чернобылю.
Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля». Светлана Радионова призвала к скорейшему решению вопроса рекультивации промышленной площадки предприятие «Усольехимпром». Оно было объявлено банкротом в 2017 году, фактически брошено собственниками, хотя даже после закрытия, а предприятие производило хлор и другие химические вещества, продолжает наносить большой экологический вред.
Промышленные площадки в Усолье занимают 610 га, здесь располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов (цех ртутного электролиза только один из них), 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно. Почва, грунтовые и подземные воды в районе предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами.
Главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов в эфире НСН заявил, что экологическую катастрофу может стать не только этот завод, но и сотни других по всей стране.
«Пока точно неизвестно, сколько на том предприятии осталось запасов химвеществ и токсических соединений, но в любом случае они очень опасны. А если описывать в целом ситуацию, то таких портящих экологию мест, разрушающих природу в России очень и очень много. Те же нефтяные цистерны, предназначенные для хранения шлама, представляют большую проблему, потому что требуют большого надзора», - пояснил эксперт отрасли.
Как правило, вокруг таких объектов испорчен плодородный слой почвы, уничтожены леса, загрязнен водоносный горизонт. Самый тяжелый пример — Коркинский угольный разрез.
Минприроды обсуждает законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба. Как отметила глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля» Светлана Радионова, собственники опасных предприятий все еще могут получать доход от них, а при уменьшении прибыли переоформить на объект на фирму-однодневку и пропасть, а поменять такую ситуацию на данный момент непросто.
«Ростехнадзор справляется с действующими предприятиями, а вот закрытые заводы, плотины, выведенные за яркими ответственности конкретного ведомства, они представляют собой колоссальную угрозу. Самый яркий пример – Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, от которого остались шламонакопители. Там неопасные отходы, но накопившаяся в огромных количествах грязь может прорваться при самых небольших толчках землетрясения и водоселевого потока чистейшее озеро в мире - Байкал – может засориться», - описал еще одну опасную ситуацию Александр Самсонов.
Добавим, по мнению экологических экспертов, в десятку самых загрязненных место планеты входит также российский города Дзержинск в Нижегородской области и Норильск.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Умерший» президент Туркмении позвонил лидеру Узбекистана
- Ложная тревога. Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции
- Главу отдела хабаровского МЧС задержали после гибели детей в лагере
- Гитарист «Кино» вернул должок группе Metallica
- Мировые новости на завтрак: Мюллер ответит за «российское дело» в Конгрессе США