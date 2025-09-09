На пострадавшем от пожара Ладожском архипелаге высадили 5 тысяч сосен

Национальный парк «Ладожские шхеры» и автономная некоммерческая организация «Древо жизни» высадили на островах Ладожского архипелага 5000 сеянцев сосны. Деревья были высажены на 2 га острова Ильмексенсаари Лахденпохского района Республики Карелия, который почти полностью выгорел в августе 2014 года.

По словам исполняющего обязанности замдиректора по общим вопросам национального парка «Ладожские шхеры» Дениса Соколова, акция стала пилотной для парка. При проведении акции были выполнены все необходимые замеры, чтобы можно было отследить приживаемость сеянцев и принять меры по дальнейшему восстановлению лесов.

В свою очередь советник гендиректора по научному обеспечению организации «Древо жизни» Владимир Дмитриев отметил крайнюю важность восстановления лесов для уникальных природных комплексов шхер. «Шхеры являются домом для множества видов животных и растений, в том числе редкого тюленя, занесенного в Красную книгу России – ладожской нерпы», — подчеркнул он.

Руководитель проектов АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова добавила, что акция для организации стала интересным опытом, поскольку шхеры отличаются скалистым рельефом, делающим практически невозможным естественное лесовосстановление. «Уже весной 2026 года планируем приступить к реализации большого лесоклиматического проекта на территории этого национального парка», — пообещала она.

Кроме того, эксперт по климатическим проектам АНО «Древо жизни» Анатолий Панов напомнил о важности экопросвещения молодого поколения и привлечения внимания молодежи к проблемам климата и экологии.

