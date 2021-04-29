Секса в России нет? Клименко оценил вероятность блокировки Pornhub

Экс-советник президента РФ по развитию интернета призвал власти разобраться с законодательством в сфере порнографии, а не выискивать в роликах пропаганду наркотиков.

Pornhub в России проверят на пропаганду наркотиков. Роскомнадзор потребует удаления записей, если экспертиза подтвердит, что они нарушают российское законодательство.

Государство на законодательном уровне не решило, как относиться к порнографии в интернете, поэтому пытается разглядеть в таких роликах пропаганду наркотиков и суицида, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

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«Мы всё понимаем про Pornhub. По статистике, каждый третий россиянин посещает Pornhub. Искать на этом ресурсе пропаганду наркотиков примерно так же странно, как пропаганду суицида в фильме, где идет насилие, убийство и расчленение, а мы уведомляем, что, возможно, в фильме демонстрируются сцены курения», - отметил Клименко.

По его словам, в этих проверках не стоит искать умысла полностью заблокировать сайт, государство просто само не решило, что ему делать с порнографией в интернете.

«Я не уверен, что вопрос в замедлении скорости работы, это вряд ли как-то решит проблему. В интернете все-таки на Pornhub свет клином не сошелся. Насколько я понимаю, у нашего государства сложные отношения с порнографией, в мире она легализована, у нас она то ли есть, то ли нет – продажа ее осуществляется в специализированных местах, но законодательство никаким образом не отрегулировало это в интернете. Все прекрасно находится и в Яндексе и Гугле, и винить в этом граждан тоже как-то странно», - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что запретить подобные сайты можно только путем ввода жестких ограничений в интернете, но это вряд ли обрадует российских пользователей.

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«Дело не в Pornhub – его запретить несложно. Они с России несильно денег имеют, таких ресурсов десятки тысяч. Единственный способ запретить порнографию в Рунете - это построить сперва такой же барьер как в Китае. Очевидно, что секс – это одна из самых важных тем для человечества, поэтому к проблеме надо подходить очень корректно и тонко. Но пока законодатели не отрегулируют вопрос в интернете, Роскомнадзор будет искать в Pornhub пропаганду наркотиков и суицида – там есть сцены удушения в различных сексуальных практиках – их тоже можно подвести, например, под пропаганду самоубийства», - рассказал Клименко.

Ранее после выхода песен рэпера Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family на него завели дело из-за пропаганды наркотиков. Ему грозит штраф размером до одного миллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЗаконопроектыБлокировкаПорнография
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