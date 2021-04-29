Секса в России нет? Клименко оценил вероятность блокировки Pornhub
Экс-советник президента РФ по развитию интернета призвал власти разобраться с законодательством в сфере порнографии, а не выискивать в роликах пропаганду наркотиков.
Pornhub в России проверят на пропаганду наркотиков. Роскомнадзор потребует удаления записей, если экспертиза подтвердит, что они нарушают российское законодательство.
Государство на законодательном уровне не решило, как относиться к порнографии в интернете, поэтому пытается разглядеть в таких роликах пропаганду наркотиков и суицида, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
«Мы всё понимаем про Pornhub. По статистике, каждый третий россиянин посещает Pornhub. Искать на этом ресурсе пропаганду наркотиков примерно так же странно, как пропаганду суицида в фильме, где идет насилие, убийство и расчленение, а мы уведомляем, что, возможно, в фильме демонстрируются сцены курения», - отметил Клименко.
По его словам, в этих проверках не стоит искать умысла полностью заблокировать сайт, государство просто само не решило, что ему делать с порнографией в интернете.
«Я не уверен, что вопрос в замедлении скорости работы, это вряд ли как-то решит проблему. В интернете все-таки на Pornhub свет клином не сошелся. Насколько я понимаю, у нашего государства сложные отношения с порнографией, в мире она легализована, у нас она то ли есть, то ли нет – продажа ее осуществляется в специализированных местах, но законодательство никаким образом не отрегулировало это в интернете. Все прекрасно находится и в Яндексе и Гугле, и винить в этом граждан тоже как-то странно», - объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что запретить подобные сайты можно только путем ввода жестких ограничений в интернете, но это вряд ли обрадует российских пользователей.
«Дело не в Pornhub – его запретить несложно. Они с России несильно денег имеют, таких ресурсов десятки тысяч. Единственный способ запретить порнографию в Рунете - это построить сперва такой же барьер как в Китае. Очевидно, что секс – это одна из самых важных тем для человечества, поэтому к проблеме надо подходить очень корректно и тонко. Но пока законодатели не отрегулируют вопрос в интернете, Роскомнадзор будет искать в Pornhub пропаганду наркотиков и суицида – там есть сцены удушения в различных сексуальных практиках – их тоже можно подвести, например, под пропаганду самоубийства», - рассказал Клименко.
Ранее после выхода песен рэпера Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family на него завели дело из-за пропаганды наркотиков. Ему грозит штраф размером до одного миллиона рублей.
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