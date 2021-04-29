Секса в России нет? Клименко оценил вероятность блокировки Pornhub

«Мы всё понимаем про Pornhub. По статистике, каждый третий россиянин посещает Pornhub. Искать на этом ресурсе пропаганду наркотиков примерно так же странно, как пропаганду суицида в фильме, где идет насилие, убийство и расчленение, а мы уведомляем, что, возможно, в фильме демонстрируются сцены курения», - отметил Клименко.

По его словам, в этих проверках не стоит искать умысла полностью заблокировать сайт, государство просто само не решило, что ему делать с порнографией в интернете.

«Я не уверен, что вопрос в замедлении скорости работы, это вряд ли как-то решит проблему. В интернете все-таки на Pornhub свет клином не сошелся. Насколько я понимаю, у нашего государства сложные отношения с порнографией, в мире она легализована, у нас она то ли есть, то ли нет – продажа ее осуществляется в специализированных местах, но законодательство никаким образом не отрегулировало это в интернете. Все прекрасно находится и в Яндексе и Гугле, и винить в этом граждан тоже как-то странно», - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что запретить подобные сайты можно только путем ввода жестких ограничений в интернете, но это вряд ли обрадует российских пользователей.