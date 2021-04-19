«Конфликт отцов и детей». «Ундервуд» о деле против Моргенштерна

После выхода песен Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family на него завели административное дело. Рэпера подозревают в пропаганде наркотиков. Ему грозит штраф размером до одного миллиона рублей.

В интервью НСН один из лидеров группы Ундервуд Максим Кучеренко вспомнил времена, когда тексты его коллег-артистов проверялись на самых разных уровнях.

«Самое смешное, что те ребята, которые проводили проверки в масштабах Следственного комитета, они же и распевали песни Шевчука, Кинчева, всего Ленинградского рок-клуба, Свердловского рок-клуба, тех самых авторов, которые жестко литовались по текстам. И несмотря на это, состоялся большой жанр, который мы называем русским роком, он не потерял своей актуальности, имеет уже историческую актуальность в нашей современной новейшей культуре, поэтому ничего страшного», - поделился с НСН артист.

Говоря непосредственно о Моргенштерне и современных рэперах, музыкант отметил, что их тексты отличаются особой брутальностью.

«Но я хочу сразу сказать, что тексты рэперов последнего десятилетия куда жестче, содержат поток обсценной лексики, нежели то, что мы считаем свободолюбивыми текстами. Это типичный конфликт отцов и детей, но дети стали, в общем-то, вести себя более отвязно, что согласуется с трендами XXI века», - заключил он.

Ранее по просьбе АНО «Ветеранские вести» СК занялся проверкой текста песни «Russian Woman» певицы Манижа, с которой она будет представлять Россию на «Евровидение».

