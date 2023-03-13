На подъезде к Крымскому мосту наблюдается многокилометровая пробка

Ее длинна — около трех километров. Это связано с увеличением времени досмотра из-за технической неисправности на одном из пунктов досмотра. В настоящее время темп проверок въезжающего на мост транспорта снижен.

Ожидание выезда на мост составляет несколько часов. Сейчас устраняются неполадки оборудования.

Напомним, обстоятельства террористического акта на Крымском мосту будут расследовать до 8 июня.

