На подъезде к Крымскому мосту наблюдается многокилометровая пробка

На подъезде к мосту через Керченский пролив со стороны Кубани образовалась автомобильная пробка, сообщает в Telegram оперативный штаб Краснодарского края.

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Ее длинна — около трех километров. Это связано с увеличением времени досмотра из-за технической неисправности на одном из пунктов досмотра. В настоящее время темп проверок въезжающего на мост транспорта снижен.

Ожидание выезда на мост составляет несколько часов. Сейчас устраняются неполадки оборудования.

Напомним, обстоятельства террористического акта на Крымском мосту будут расследовать до 8 июня.

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ФОТО: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
ТЕГИ:АвтомобилиКрымский Мост
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