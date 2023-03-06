Расследование теракта на Крымском мосту продлили до лета

Для выяснения обстоятельств произошедшего необходимо провести еще 40 судебных экспертиз и получить ответы на запросы, заявил следователь в ходе судебного заседания в понедельник, 6 марта.

Теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. В результате диверсии частично обрушилось дорожное полотно.

Басманный суд 6 марта решает вопрос о продлении срока содержания под стражей пяти фигурантам уголовного дела. Среди них двое граждан России, двое украинцев и гражданин Армении.

Арестованные не признали свою вину и отвергли обвинения в сговоре. По их словам, в момент теракта они занимались своими делами, передает НСН.

