Расследование теракта на Крымском мосту продлили до лета
Обстоятельства террористического акта на Крымском мосту будут расследовать до 8 июня, сообщает ТАСС.
Для выяснения обстоятельств произошедшего необходимо провести еще 40 судебных экспертиз и получить ответы на запросы, заявил следователь в ходе судебного заседания в понедельник, 6 марта.
Теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. В результате диверсии частично обрушилось дорожное полотно.
Басманный суд 6 марта решает вопрос о продлении срока содержания под стражей пяти фигурантам уголовного дела. Среди них двое граждан России, двое украинцев и гражданин Армении.
Арестованные не признали свою вину и отвергли обвинения в сговоре. По их словам, в момент теракта они занимались своими делами, передает НСН.
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