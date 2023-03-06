Обвиняемые по делу о взрыве на Крымском мосту не признали свою вину
Арестованные по делу о взрыве на Крымском мосту граждане РФ Артём и Григорий Азатьяновы, граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, а также гражданин Армении Артур Терчанян не признали свою вину, сообщает ТАСС.
В ходе заседания в Басманном суде Москвы обвиняемый Азатьян заявил, что их арестовали «в ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь».
«По версии следствия, мы вошли в сговор с кем-то, в это же время занимались своими рабочими делами, и в это же время происходит теракт, но мы никуда не скрывались, приходили на допросы, и потом нас задерживают», - сказал он.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство получило подтверждение версии об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru