На побережье Кубани построили защитные сооружения от выбросов мазута

Специалисты завершили строительство 17,6 километров защитных сооружений для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута. Работы велись вдоль берега от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе.

В состав сооружений входят ров, вал и полипропиленовая сеть, предназначенная для поглощения фракций мазута, если его выбросит море. Основной целью является защита побережья от новых выбросов мазута и последствий штормов, в том числе февральских. Эти конструкции должны остановить нагонную волну, а сети помогут впитать нефтепродукты, если они окажутся в воде.

С пляжей Кубани и Крыма собрали свыше 176 тысяч тонн песка с мазутом

Загрязнение произошло в результате аварии в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года, когда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов из танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В последующие недели происходили новые выбросы мазута, в том числе из поврежденного танкера «Волгонефть-239», что еще больше ухудшило ситуацию на Черноморском побережье.

В связи с катастрофой на Кубани и в Крыму введены режимы ЧС, в том числе федерального характера, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/opershtab23
ТЕГИ:НефтепродуктыКраснодарский КрайКубань

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