На побережье Кубани построили защитные сооружения от выбросов мазута

Специалисты завершили строительство 17,6 километров защитных сооружений для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута. Работы велись вдоль берега от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе.

В состав сооружений входят ров, вал и полипропиленовая сеть, предназначенная для поглощения фракций мазута, если его выбросит море. Основной целью является защита побережья от новых выбросов мазута и последствий штормов, в том числе февральских. Эти конструкции должны остановить нагонную волну, а сети помогут впитать нефтепродукты, если они окажутся в воде.