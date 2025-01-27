С пляжей Кубани и Крыма собрали свыше 176 тысяч тонн песка с мазутом

Более 176 тысяч тонн загрязненного грунта собрали с пляжей Краснодарского края и Крыма после аварии с танкерами с мазутом в Черном море. Об этом сообщили в МЧС.

Специалисты и волонтеры постоянно собирают загрязненный грунт и просеивают его непосредственно на побережье для очистки берега от мелких фракций нефтепродуктов.

«Всего с начала работ собрано более 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта», — отмечается в сообщении.

Затем грунт просеивают на вибрационной установке. На Кубани уже очистили таким образом 10,5 тысячи тонн песка.

По данным МЧС, в Черном море продолжают поиск нефтяных пятен. Всего обследовано свыше 5,5 тысячи квадратных метров, сорбентом обработано 50 тысяч «квадратов». В работах участвуют 25 судов.

Ранее в МЧС заявили, что новые выбросы нефтепродуктов зафиксированы на 17 участках Черноморского побережья, напоминает РЕН ТВ.

