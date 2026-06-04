Футболки Putin Team вручают на ПМЭФ за пройденные шаги

Посетители и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) имеют возможность получить в подарок футболку Putin Team Russia. Для этого необходимо принять участие в мероприятии от Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает РИА Новости.

Условием получения приза становится прохождение определенной дистанции. Подарок вручат за 10 тысяч шагов, пройденных за один день, за 20 тысяч шагов за два дня или за 50 тысяч шагов за все четыре дня работы форума.

Директор по внешним коммуникациям ВФЛА Екатерина Митрофанова пояснила, что организаторы решили обыграть традицию выдачи стартовых пакетов перед забегами. Вместо привычного набора перед стартом участникам вручают финишный пакет, оформленный в виде мешочка.

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В подарок входят футболка в коллаборации с Putin Team Russia и другие предметы. Вместо стартового номера, который обычно крепят на одежду перед забегом, на сувенире будет распечатано количество пройденных шагов.

Ранее на ПМЭФ показали родственников президента Владимира Путина, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/
ТЕГИ:Владимир ПутинЛегкая АтлетикаПодаркиПМЭФ

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