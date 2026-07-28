Под Рязанью человек пострадал при падении обломков БПЛА на многоквартирный дом

Обломки БПЛА попали в жилой дом в Рязанской области, есть пострадавший. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

Как отметил губернатор, над областью сбили четыре беспилотника.

В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом

«В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир», - написал Малков на платформе «Макс».

В результате ранения получил один человек, ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, губернатор сообщил, что в Касимовском округе из-за атаки получили повреждения водонапорная башня и ЛЭП, а в Клепиковском округе - вышка сотовой связи.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении над российскими регионами 356 беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПострадавшиеРязанская Область

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