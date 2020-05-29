На пляжах Турции запретят курение сигарет и кальянов

Турецкие парки, рестораны, кафе и пляжи начнут открываться с 1 июня, однако работать в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции они будут по новым правилам, сообщает TourDom.ru. Источник отмечает, что, в частности, на самом большом пляже Антальи в районе Коньяалты продолжается подготовка к туристическому сезону. Например, лежаки там разместят исходя из девяти квадратных метров на одну семью. После каждого туриста они будут дезинфицироваться. Загорать на своих полотенцах будет запрещено.

Кроме того, отдыхающим будет запрещено курить на пляже. Эта строгая мера обусловлена тем, что уборщики могут столкнуться с риском заражения COVID-19, подбирая окурки. Помимо сигарет, «вне закона» окажется и курение кальянов.

Добавим, турецкие отели, прошедшие антикоронавирусную сертификацию, смогут открыться с июня, однако окончательное решение останется за их собственниками.