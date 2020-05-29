На пляжах Турции запретят курение сигарет и кальянов
Турецкие парки, рестораны, кафе и пляжи начнут открываться с 1 июня, однако работать в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции они будут по новым правилам, сообщает TourDom.ru. Источник отмечает, что, в частности, на самом большом пляже Антальи в районе Коньяалты продолжается подготовка к туристическому сезону. Например, лежаки там разместят исходя из девяти квадратных метров на одну семью. После каждого туриста они будут дезинфицироваться. Загорать на своих полотенцах будет запрещено.
Кроме того, отдыхающим будет запрещено курить на пляже. Эта строгая мера обусловлена тем, что уборщики могут столкнуться с риском заражения COVID-19, подбирая окурки. Помимо сигарет, «вне закона» окажется и курение кальянов.
Добавим, турецкие отели, прошедшие антикоронавирусную сертификацию, смогут открыться с июня, однако окончательное решение останется за их собственниками.
Между тем, Михаил Мишустин рекомендовал жителям России воздержаться от поездок на отдых за рубеж. Как пишет Интерфакс, глава кабмина уточнил, что ряд зарубежных стран уже заявили о смягчении карантинных мер, открытии пляжей и отелей. Однако, по словам Мишустина, безопасность отдыхающим никто из них гарантировать не может.
Также премьер-министр подчеркнул, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах. В связи с этим глава кабмина заявил, что безопаснее провести отпуск на родине. В связи с этим Мишустин напомнил, что с 1 июня в некоторых регионах России работу возобновят санатории с медицинской лицензией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru