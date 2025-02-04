На пляжах Анапы тестируют оборудование для очистки песка от мазута

На пляже Анапы специалисты из Курганинска смонтировали и тестируют лабораторную установку для очистки песка от мазута, сообщил оперштаб Кубани.

Уточняется, что производительность оборудования достигает 50 тонн грунта в час. Принцип работы заключается в обработке загрязненного песка в емкости с подогретой водой с использованием специальных моющих средств.

После этого очищенный песок оседает на дне, а мазут поднимается на поверхность, откуда его собирают и затем утилизируют.

На побережье в нескольких районах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Разработчик системы Леонид Цатурян поделился, что параллельно ведутся испытания технологии очистки биобонов — это специальные сетчатые конструкции для сбора мазута с поверхности воды. Если опыты будут успешны, то это позволит использовать ограждения повторно.

Ранее академик РАН Степан Калмыков предложил использовать опыт Испании по устранению мазута после аварии в Черном море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияАнапа

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