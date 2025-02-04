На пляжах Анапы тестируют оборудование для очистки песка от мазута

На пляже Анапы специалисты из Курганинска смонтировали и тестируют лабораторную установку для очистки песка от мазута, сообщил оперштаб Кубани.

Уточняется, что производительность оборудования достигает 50 тонн грунта в час. Принцип работы заключается в обработке загрязненного песка в емкости с подогретой водой с использованием специальных моющих средств.

После этого очищенный песок оседает на дне, а мазут поднимается на поверхность, откуда его собирают и затем утилизируют.