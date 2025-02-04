На побережье в нескольких районах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Там отметили, что появление нефтепродуктов на полосе у воды подтвердили команды по уборке Успенского, Лабинского, Белореченского, Мостовского, Тимашевского, Павловского, Староминского, Апшеронского, Славянского, Абинского, Тихорецкого районов и Краснодара.



В оперштабе также отметили, что новые выбросы убирают в первую очередь.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.

