На побережье в нескольких районах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

У побережья в нескольких районах Анапы зафиксировали новые выбросы мазута, сообщил оперштаб Кубани.

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Там отметили, что появление нефтепродуктов на полосе у воды подтвердили команды по уборке Успенского, Лабинского, Белореченского, Мостовского, Тимашевского, Павловского, Староминского, Апшеронского, Славянского, Абинского, Тихорецкого районов и Краснодара.

В оперштабе также отметили, что новые выбросы убирают в первую очередь.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияЧерное МореНефтепродуктыКраснодарский Край

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