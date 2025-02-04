На побережье в нескольких районах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
У побережья в нескольких районах Анапы зафиксировали новые выбросы мазута, сообщил оперштаб Кубани.
Там отметили, что появление нефтепродуктов на полосе у воды подтвердили команды по уборке Успенского, Лабинского, Белореченского, Мостовского, Тимашевского, Павловского, Староминского, Апшеронского, Славянского, Абинского, Тихорецкого районов и Краснодара.
В оперштабе также отметили, что новые выбросы убирают в первую очередь.
Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия сократила импорт семян в 2,5 раза
- ФАС трижды оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу
- На аукционе в Саудовской Аравии будут принимать ставки в криптовалюте
- СМИ: Власти Британии хотят избежать пошлин Трампа, увеличив закупки у США
- СМИ: Honda предложил Nissan стать своей дочерней компанией
- Двоих военнослужащих ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
- СМИ: Больные оспой обезьян пациенты сбежали из лечебных центров в ДР Конго
- В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои
- Врачи в Подмосковье достали из желудка школьника флешку с домашним заданием
- Песков прокомментировал желание США получать редкоземельные металлы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru