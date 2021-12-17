«Миллион дел»: Автоэксперт предостерег «народных инспекторов» от «гонки за призами»
Инспекторов ГИБДД не хватает, но перекладывать их работу на плечи граждан с фотокамерами не совсем правильно, сказал НСН Андрей Ломанов.
В России уже были попытки привлечь граждан к фиксации нарушений ПДД, и хотя инспекторов ГИБДД не хватает, особой эффективностью «народные инспекторы» не обладали, напомнил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил автоэксперт Андрей Ломанов.
Ранее Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года обеспечить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, которые сняты специальным приложением «Народный инспектор». Отмечается, что постановления о наказаниях по этим материалам должны будут выносить без составления протокола.
Ломанов напомнил, что это уже не первая попытка привлечь граждан к фиксации нарушений дорожного движения.
«Предыдущие, к сожалению, не увенчались успехом, потому что было очень много технических требований, так как, например, камера, которой снято нарушение ПДД, должна была точно позиционировать место, в котором она находится. В некоторых случаях вообще нужно было делать фотографию в режиме онлайн. Когда все доходило до судов, они, как правило, отменяли постановления, которые выносили, так называемые, "народные инспекторы"», - отметил он.
Автоэксперт объяснил, почему к этому вопросу снова вернулись.
«Инспекторов катастрофически не хватает. Их штаб был в несколько этапов сокращен до минимума. Инспекторы заняты не работой с нарушителями ПДД, а разбором ДТП и составлением протоколов. Поэтому все и пытаются перевалить на плечи обычных граждан. Это не совсем правильно, потому что гражданин не является инспектором и толком не знает правил дорожного движения, за исключением того, что он может субъективно оценить, что машина припаркована не так или не в том месте. Но это все ерунда», - рассказал он.
По мнению Ломанова, у приложения «Народный инспектор» есть некоторые недоработки.
«Вопрос только в том, какими полномочиями их ("народных инспекторов" - прим. НСН) можно наделять, чтобы у нас не было миллион дел, которые просто зафиксировали для того, чтобы просто получить баллы, которые предоставляет, условно, правительство Москвы. Могут найтись люди, которые будут гоняться за такими призами и будут фиксировать все подряд», - заключил Ломанов.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил привыкнуть к существующим ценам на машины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%
- Белорусского блогера посадили на 13 лет
- В Кремле заявили о высокой оценке Путиным работы Набиуллиной
- СМИ: Экс-владелицу компании «Русский продукт» задержали за взятку следователю
- Матвиенко выступила за введение школьной формы
- Песков назвал условие общения Путина с Маском
- Песков: Москва не ставит сроков введения в эксплуатацию «Северного потока -2»
- Два случая заражения штаммом «омикрон» подтвердили в Петербурге
- Путин поздравил папу Римского с 85-летием
- Кабмин одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru