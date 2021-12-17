«Миллион дел»: Автоэксперт предостерег «народных инспекторов» от «гонки за призами»

Инспекторов ГИБДД не хватает, но перекладывать их работу на плечи граждан с фотокамерами не совсем правильно, сказал НСН Андрей Ломанов.


В России уже были попытки привлечь граждан к фиксации нарушений ПДД, и хотя инспекторов ГИБДД не хватает, особой эффективностью «народные инспекторы» не обладали, напомнил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года обеспечить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, которые сняты специальным приложением «Народный инспектор». Отмечается, что постановления о наказаниях по этим материалам должны будут выносить без составления протокола.

Ломанов напомнил, что это уже не первая попытка привлечь граждан к фиксации нарушений дорожного движения.

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«Предыдущие, к сожалению, не увенчались успехом, потому что было очень много технических требований, так как, например, камера, которой снято нарушение ПДД, должна была точно позиционировать место, в котором она находится. В некоторых случаях вообще нужно было делать фотографию в режиме онлайн. Когда все доходило до судов, они, как правило, отменяли постановления, которые выносили, так называемые, "народные инспекторы"», - отметил он.

Автоэксперт объяснил, почему к этому вопросу снова вернулись.

«Инспекторов катастрофически не хватает. Их штаб был в несколько этапов сокращен до минимума. Инспекторы заняты не работой с нарушителями ПДД, а разбором ДТП и составлением протоколов. Поэтому все и пытаются перевалить на плечи обычных граждан. Это не совсем правильно, потому что гражданин не является инспектором и толком не знает правил дорожного движения, за исключением того, что он может субъективно оценить, что машина припаркована не так или не в том месте. Но это все ерунда», - рассказал он.

По мнению Ломанова, у приложения «Народный инспектор» есть некоторые недоработки.

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«Вопрос только в том, какими полномочиями их ("народных инспекторов" - прим. НСН) можно наделять, чтобы у нас не было миллион дел, которые просто зафиксировали для того, чтобы просто получить баллы, которые предоставляет, условно, правительство Москвы. Могут найтись люди, которые будут гоняться за такими призами и будут фиксировать все подряд», - заключил Ломанов.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил привыкнуть к существующим ценам на машины.

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ФОТО: РИА Новости
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