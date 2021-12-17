«Миллион дел»: Автоэксперт предостерег «народных инспекторов» от «гонки за призами»

В России уже были попытки привлечь граждан к фиксации нарушений ПДД, и хотя инспекторов ГИБДД не хватает, особой эффективностью «народные инспекторы» не обладали, напомнил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года обеспечить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, которые сняты специальным приложением «Народный инспектор». Отмечается, что постановления о наказаниях по этим материалам должны будут выносить без составления протокола.

Ломанов напомнил, что это уже не первая попытка привлечь граждан к фиксации нарушений дорожного движения.