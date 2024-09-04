На певицу Миа Бойка заявили в полицию после высмеивания девочки-квадробера

Мать девочки-квадробера из Надыма, которая подверглась на сцене осуждению от певицы Миа Бойка за свое увлечение, подала в полицию на артистку и обвинила ее в публичном оскорблении ее дочери, сообщил Telegram-канал SHOT.

Женщина рассказала, что ее ребенку Марьяне потребовался психолог после фразы певицы «Ты квадробер, не дай бог?», когда девочка вышла на сцену. Впоследствии ребенок был очень расстроен, перестал гулять и боится выходить на улицу после начавшейся травли сверстников. Таким образом, родитель ребенка решила обратиться в полицию.