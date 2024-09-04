На певицу Миа Бойка заявили в полицию после высмеивания девочки-квадробера

Мать девочки-квадробера из Надыма, которая подверглась на сцене осуждению от певицы Миа Бойка за свое увлечение, подала в полицию на артистку и обвинила ее в публичном оскорблении ее дочери, сообщил Telegram-канал SHOT.

Женщина рассказала, что ее ребенку Марьяне потребовался психолог после фразы певицы «Ты квадробер, не дай бог?», когда девочка вышла на сцену. Впоследствии ребенок был очень расстроен, перестал гулять и боится выходить на улицу после начавшейся травли сверстников. Таким образом, родитель ребенка решила обратиться в полицию.

Егор Крид вступился за девочку-квадробера, которую осудила на сцене Миа Бойка

Сама Миа Бойка на обвинения отреагировала агрессивно и в своих соцсетях написала: «Квадроберы и их родители! Выкусите».

Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с НСН, рассказала, что девочка правда могла получить травму из-за публичного высмеивания ее хобби перед толпой людей. Также она отметила, что певица сама находится в детской позиции, раз показала такую агрессивную реакцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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