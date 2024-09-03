Егор Крид вступился за девочку-квадробера, которую осудила на сцене Миа Бойка

Певец и рэпер Егор Крид заступился за девочку, которую певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) осудила за увлечение квадробикой. Артист опубликовал видео с поддержкой в своих соцсетях.

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По словам певца, все в детстве играли в кошечек и собачек. Артист выступил против любого публичного осуждения людей за их увлечения.

«Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное», — подписал видео певец и призвал быть добрее.

Сама Mia Boyka ответила Криду в комментариях под его видео: «Главное свой трек подставить».

Накануне детский психолог Наталья Наумова сказала «Радиоточке НСН», что такая агрессия со стороны артистки свидетельствует о «детском состоянии» самой певицы.

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ФОТО: Станислав Красильников/ТАСС
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