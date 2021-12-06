«По примеру Володина». Депутат призвал открыть опрос в Telegram о новогодних праздниках

«Мы считаем, что работодатель должен получить рычаги и возможность устанавливать рабочие дни. В этом году было достаточно много нерабочих дней, поэтому большинство компаний, особенно малый бизнес, будут работать до 31 декабря. Магазин не может закрыться, больница и школа не могут перестать работать. А, например, цветочные магазины, кафе, рестораны – будут работать по сменам, как всегда и работали. Я бы это отдал на откуп работодателям, но дал бы работникам самостоятельно выбрать график», - отметил депутат.

При этом он призвал не вводить «обязаловку» для работников всех сфер.

«Многие будут гулять и отдыхать, поэтому заведения общепита должны будут работать в праздничные дни. Такая же ситуация с крупными магазинами. У всех разные сферы. Для кого-то наоборот это золотое время. Аналогично с компаниями в регионах, где объявлялся локдаун. Там в соответствии с выходными будет составляться график на новогодние праздники. Никто малый бизнес не закроет. Я бы посоветовал регионам пересмотреть график на январь, но не стал бы сокращать новогодние каникулы в России», - отметил Власов.

При этом он предложил провести в регионах опрос о сокращении новогодних праздников.

«Я предлагаю, на примере Вячеслава Володина, который делал опрос у себя в Telegram-канале по поводу введения QR-кодов, аналогично поступить губернаторам, мэрам городов и администрации регионов. Но, подчеркну, в зависимости от субъекта. У нас не везде одинаковое количество дней люди были не на рабочем месте», - заключил Власов.