«По примеру Володина». Депутат призвал открыть опрос в Telegram о новогодних праздниках
Депутат Василий Власов предложил дать возможность регионам самостоятельно решать, сколько дней будут длиться новогодние праздники в зависимости от ситуации в субъекте.
Судьбу новогодних праздников надо решить с помощью опроса в Telegram по примеру Вячеслава Володина, однако лучше новогодние праздники не сокращать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Василий Власов.
Ранее IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.ru представил результаты опроса, согласно которому каждому четвертому россиянину все равно, как долго будут длиться новогодние каникулы. Исследователи отмечают, что на подобное отношение граждан к праздникам повлияло большое количество выходных в течение года и сложности с планированием отдыха в условиях коронавирусных ограничений. Власов считает, что функцию по принятию решения на счет нерабочих дней необходимо передать работодателям.
«Мы считаем, что работодатель должен получить рычаги и возможность устанавливать рабочие дни. В этом году было достаточно много нерабочих дней, поэтому большинство компаний, особенно малый бизнес, будут работать до 31 декабря. Магазин не может закрыться, больница и школа не могут перестать работать. А, например, цветочные магазины, кафе, рестораны – будут работать по сменам, как всегда и работали. Я бы это отдал на откуп работодателям, но дал бы работникам самостоятельно выбрать график», - отметил депутат.
При этом он призвал не вводить «обязаловку» для работников всех сфер.
«Многие будут гулять и отдыхать, поэтому заведения общепита должны будут работать в праздничные дни. Такая же ситуация с крупными магазинами. У всех разные сферы. Для кого-то наоборот это золотое время. Аналогично с компаниями в регионах, где объявлялся локдаун. Там в соответствии с выходными будет составляться график на новогодние праздники. Никто малый бизнес не закроет. Я бы посоветовал регионам пересмотреть график на январь, но не стал бы сокращать новогодние каникулы в России», - отметил Власов.
При этом он предложил провести в регионах опрос о сокращении новогодних праздников.
«Я предлагаю, на примере Вячеслава Володина, который делал опрос у себя в Telegram-канале по поводу введения QR-кодов, аналогично поступить губернаторам, мэрам городов и администрации регионов. Но, подчеркну, в зависимости от субъекта. У нас не везде одинаковое количество дней люди были не на рабочем месте», - заключил Власов.
По данным Superjob.ru, в этом году тех, кто одобряет десятидневные каникулы, меньше, чем когда-либо. При этом практически каждый второй россиянин относится к столь продолжительному отдыху положительно. А 17% опрошенных считают, что длинные новогодние каникулы давно пора сократить.
Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и выйти на работу со 2 января. Об этом говорится в Telegram-канале Ura.ru.
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