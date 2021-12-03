Опрос: 46% россиян готовы потратить на новогодние подарки более 3 тысяч рублей
Почти половина россиян — 46% — намерены потратить более 3 тысяч рублей на подарки к Новому году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследования «Одноклассников» и ResearchMe.
По данным опроса, россияне стали лучше планировать бюджет на новогодние подарки: всего 8% респондентов затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к праздникам, при этом в прошлом году не определились с суммой 20% опрошенных.
«Выяснилось, что более 3 тыс. рублей на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) - от 3 до 5 тыс. рублей, 11% - от 5 до 7 тыс., 5% - от 7 до 9 тыс. и 5% - более 9 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.
Большинство — 45% — опрошенных будут покупать подарки в обычных магазинах, 34% — в супермаркетах, 26% — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах.
По данным исследования, наиболее желанные подарки на Новый год — деньги (30%), электроника (18%), смартфоны (18%), косметика, парфюмерия и товары для ухода за собой (16%), путешествия (15%). Кроме того, как выяснилось, 65% россиян предпочитают получать неожиданные подарки, а 25% — заранее составляют wish-листы. В то же время 10% респондентов заявили, что вовсе не любят получать подарки.
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