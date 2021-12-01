Работодатели 75% россиян не будут проводить новогодние корпоративы
В России подавляющее большинство работодателей не будут проводить в этом году новогодние корпоративы. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру», которое публикует «РИА Новости».
Согласно данным, работодатели намерены организовать новогодние корпоративы только у 13% россиян. Без участия руководства корпоративы устроят 12% опрошенных сотрудников, а 75% респондентов останутся без праздника.
Как отметила кандидат психологических наук, социальный психолог Люция Сулейманова, для россиян не станет шоком отсутствие новогодних корпоративов.
«Если, допустим, 10 лет назад отсутствие новогоднего корпоратива было шоком или признаком того, что компания разоряется, то сейчас это не так», - подчеркнула Сулейманова в интервью радио Sputnik.
По ее словам, у людей нет больших ожиданий праздников в связи с ситуацией с распространением коронавируса. При этом, добавила психолог, люди надеются на скорейшее возвращение к ситуации, которая была до пандемии.
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