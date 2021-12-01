Работодатели 75% россиян не будут проводить новогодние корпоративы

В России подавляющее большинство работодателей не будут проводить в этом году новогодние корпоративы. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру», которое публикует «РИА Новости».

Согласно данным, работодатели намерены организовать новогодние корпоративы только у 13% россиян. Без участия руководства корпоративы устроят 12% опрошенных сотрудников, а 75% респондентов останутся без праздника.