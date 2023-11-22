На освободившегося киллера Сашу Солдата объявлена охота

Преступник, отсидевший 24 года, согласно предписанию суда должен был отмечаться в московском ОВД по адресу своей матери, в квартире у парка «Фили». Однако в столицу Пустовалов не поехал.

Чтобы не стать жертвой бывших подельников, один из самых известных киллеров 90-х поселился в городе Х, а также изменил внешность и намерен сменить имя и фамилию. Отмечается, что даже конвоиры не знали, кто выходит на свободу.

Ранее адвокат Александр Карабанов, который представлял в суде интересы потерпевших от Ореховской ОПГ, предположил, что Пустовалов мог освободиться по программе защиты свидетелей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

