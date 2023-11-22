На освободившегося киллера Сашу Солдата объявлена охота

Последний киллер «Ореховских» Саша Солдат (Александр Пустовалов) после освобождения из колонии изменил место административного надзора, сообщает Life.ru.

Где Саша Солдат? Киллер Ореховской ОПГ путает следы после освобождения

Преступник, отсидевший 24 года, согласно предписанию суда должен был отмечаться в московском ОВД по адресу своей матери, в квартире у парка «Фили». Однако в столицу Пустовалов не поехал.

Чтобы не стать жертвой бывших подельников, один из самых известных киллеров 90-х поселился в городе Х, а также изменил внешность и намерен сменить имя и фамилию. Отмечается, что даже конвоиры не знали, кто выходит на свободу.

Ранее адвокат Александр Карабанов, который представлял в суде интересы потерпевших от Ореховской ОПГ, предположил, что Пустовалов мог освободиться по программе защиты свидетелей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ТюрьмыОПГПреступления

Горячие новости

Все новости

партнеры