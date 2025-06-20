Путин предупредил о последствиях возможного применения «грязной бомбы»

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное применение Украиной «грязной бомбы» против России стало бы роковой ошибкой «украинских неонацистов». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, подобный шаг стал бы «колоссальной ошибкой» со стороны Киева и, возможно, оказался бы их последней.