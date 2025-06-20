Путин предупредил о последствиях возможного применения «грязной бомбы»
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное применение Украиной «грязной бомбы» против России стало бы роковой ошибкой «украинских неонацистов». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам главы государства, подобный шаг стал бы «колоссальной ошибкой» со стороны Киева и, возможно, оказался бы их последней.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
В 2025 году его главной темой стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», передает «Радиоточка НСН».
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