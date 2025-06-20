«Вся Украина наша»: Путин заявил, что русские и украинцы — один народ

Русские и украинцы — это один народ. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил президент РФ Владимир Путин.

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Он напомнил, что уже неоднократно говорил об этом, отметив, что «в этом смысле вся Украина наша».

«Наши действия направлены были на то, чтобы защитить часть населения, которое считало себя кровно, духовно связанными с Россией», - указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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