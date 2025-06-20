«Вся Украина наша»: Путин заявил, что русские и украинцы — один народ

Он напомнил, что уже неоднократно говорил об этом, отметив, что «в этом смысле вся Украина наша».

«Наши действия направлены были на то, чтобы защитить часть населения, которое считало себя кровно, духовно связанными с Россией», - указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».