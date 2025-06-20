Директора и совладельца ФК «Торпедо» обвинили в подкупе судьи
Директору и совладельцу московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву предъявлены обвинения в подкупе судьи. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она указала, что в период с марта по май 2025 года они вместе с соучастниками предлагали главному судье матчей с участием команды миллиона рублей «за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти» или удаление игроков соперников.
«По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трёх игр, на которые был назначен этот арбитр», - отметила Волк.
По её словам, Скородумов и Соболев были задержаны, против них возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее пять действующих и бывших игроков ФК «Пари Нижний Новгород-М» отстранили от футбольной деятельности за организацию договорных матчей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru