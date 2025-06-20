Путин: РФ не добивается капитуляции Украины
Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. Такое заявление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на соответствующий вопрос, он указал, что Москва лишь настаивает «на признании реалий, которые сложились на земле».
Также глава государства призвал не сравнивать конфликт на Украине с противостоянием Ирана и Израиля, отметив, что ситуации «принципиально разные».
Ранее Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Очень много конфликтного потенциала»: Путин ответил на вопрос о третьей мировой
- Путин допустил занятие Сум при создании буферной зоны на границе с Украиной
- Путин предупредил о последствиях возможного применения «грязной бомбы»
- «Вся Украина наша»: Путин заявил, что русские и украинцы — один народ
- Путин: РФ не добивается капитуляции Украины
- Директора и совладельца ФК «Торпедо» обвинили в подкупе судьи
- Месси отказался назвать Роналду другом
- Зеленский ввел санкции против граждан и компаний из РФ, Китая и Белоруссии
- Экс-владелец аэропорта «Домодедово» обжаловал решение суда о конфискации
- Фабио Челестини стал новым главным тренером футбольного ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru