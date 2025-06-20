Путин: РФ не добивается капитуляции Украины

Отвечая на соответствующий вопрос, он указал, что Москва лишь настаивает «на признании реалий, которые сложились на земле».

Также глава государства призвал не сравнивать конфликт на Украине с противостоянием Ирана и Израиля, отметив, что ситуации «принципиально разные».

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

