Путин: РФ не добивается капитуляции Украины

Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. Такое заявление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал президент РФ Владимир Путин.

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Отвечая на соответствующий вопрос, он указал, что Москва лишь настаивает «на признании реалий, которые сложились на земле».

Также глава государства призвал не сравнивать конфликт на Украине с противостоянием Ирана и Израиля, отметив, что ситуации «принципиально разные».

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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