В полиции призвали разрешить «короткостволы» для самообороны после драки в метро

При этом он отметил, что Ковалеву повезло, что в данной ситуации было много свидетелей, которые могут подтвердить его невиновность, ведь порой это не так легко доказать.

«У нас недостаточно разработано понятие самообороны. Можно сказать, что да, конечно, раз ты мужчина, обязан вступиться за девушку. Но хорошо, что все кончилось тем, чем кончилось. Лучше всего в таких ситуациях обратиться к полиции. Слава Богу, у каждого есть мобильный телефон, есть метрополитен, где можно нажать кнопку в вагоне и сообщить о правонарушении. А далее – смотрите сами. Но в случае чего суд не всегда станет на вашу сторону. Это хорошо – повезло так человеку, теперь ему придется объяснять, что он не напал на этих выходцев с Кавказа с якобы националистическими предубеждениями», - отметил Суслов.

Председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы отметил, что в данном случае вряд ли присутствовал националистический момент, однако указал на то, что часто представители закавказских республик считают русских людьми низшего ранга.

«Они вряд ли били его, потому что он русский. Они били его, потому что он мешал. Обычные хулиганы. Но давайте скажем прямо: выходцы из закавказских республик более объединены. Они приезжают туда, где проживает, в основном, русское население, и попадают в чужую для себя культурную среду. У них на родине сильны традиции, там существует полное повиновение старшим. А у нас это было разрушено временами советской власти и 90-ми годами либерализма. Старшие для нас не являются предметом уважения, и они смотрят на нас, как на дикарей. А как вести себя с дикарями? Они более низкого ранга люди, и чего с ними церемониться? Дагестан – республика преимущественно исламская. И там для женщин определенный дресс-код и код поведения. Приехав сюда, они видят другую картину. Они считают, что раз девушка ходит в мини-юбке, значит она с пониженной социальной ответственностью, и к ней можно приставать. И они это делают. А когда они получают отпор – их возмущает, что какие-то дикари начинают восставать», - отметил собеседник «Радиоточки».

Главным выводом из этой ситуации Суслов назвал необходимость расширения пределов самообороны. В частности, он предложил разрешить законопослушным гражданам носить «короткостволы».