В полиции призвали разрешить «короткостволы» для самообороны после драки в метро
Игорь Суслов отметил «везучесть» избитого дагестанцами Романа Ковалева, которого не будут судить за превышение самообороны.
Роман Ковалев – молодец, что вступился за девушку, но пределы самообороны в России нужно расширить. Так прокомментировал драку в московском метро председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне трое дагестанцев избили в вагоне метро 25-летнего жителя Воронежской области Романа Ковалева. По словам очевидцев, они сгоняли девушек с мест, нецензурно оскорбляли, а затем стали грубить девушке с брекетами на зубах, после чего Ковалев сделал им замечание, за что оказался жестоко избит. Сейчас он находится в больнице с переломами лицевой кости и носа.
«Я могу сказать только одно: из хулиганских побуждений эти граждане совершали поступки. Настоящий мужик, неважно русский или нет, вступился за девушку, но, к сожалению, пострадал. Теперь надо привлечь этих граждан по полной программе к уголовной ответственности», - заявил Суслов.
При этом он отметил, что Ковалеву повезло, что в данной ситуации было много свидетелей, которые могут подтвердить его невиновность, ведь порой это не так легко доказать.
«У нас недостаточно разработано понятие самообороны. Можно сказать, что да, конечно, раз ты мужчина, обязан вступиться за девушку. Но хорошо, что все кончилось тем, чем кончилось. Лучше всего в таких ситуациях обратиться к полиции. Слава Богу, у каждого есть мобильный телефон, есть метрополитен, где можно нажать кнопку в вагоне и сообщить о правонарушении. А далее – смотрите сами. Но в случае чего суд не всегда станет на вашу сторону. Это хорошо – повезло так человеку, теперь ему придется объяснять, что он не напал на этих выходцев с Кавказа с якобы националистическими предубеждениями», - отметил Суслов.
Председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы отметил, что в данном случае вряд ли присутствовал националистический момент, однако указал на то, что часто представители закавказских республик считают русских людьми низшего ранга.
«Они вряд ли били его, потому что он русский. Они били его, потому что он мешал. Обычные хулиганы. Но давайте скажем прямо: выходцы из закавказских республик более объединены. Они приезжают туда, где проживает, в основном, русское население, и попадают в чужую для себя культурную среду. У них на родине сильны традиции, там существует полное повиновение старшим. А у нас это было разрушено временами советской власти и 90-ми годами либерализма. Старшие для нас не являются предметом уважения, и они смотрят на нас, как на дикарей. А как вести себя с дикарями? Они более низкого ранга люди, и чего с ними церемониться? Дагестан – республика преимущественно исламская. И там для женщин определенный дресс-код и код поведения. Приехав сюда, они видят другую картину. Они считают, что раз девушка ходит в мини-юбке, значит она с пониженной социальной ответственностью, и к ней можно приставать. И они это делают. А когда они получают отпор – их возмущает, что какие-то дикари начинают восставать», - отметил собеседник «Радиоточки».
Главным выводом из этой ситуации Суслов назвал необходимость расширения пределов самообороны. В частности, он предложил разрешить законопослушным гражданам носить «короткостволы».
«Надо увеличивать пределы самообороны. Я, например, считаю, что законопослушным гражданам можно разрешить вполне нормальное короткоствольное нарезное оружие. Чтобы каждый незаконопослушный гражданин, который вполне может быть вооружен, потому что ему запреты и ограничения до лампочки, мог получить достойный отпор. И когда у нас ограничивают дульную энергию огнестрельного оружия ограниченного поражения 90 джоулями, хочется спросить: ребят, вы на чьей стороне? Вы хотите, чтобы преступнику не было «бобольки»? Для этого это сделали? Или вы думаете о законопослушных гражданах?» - задается вопросом Суслов.
Уроженцы Дагестана, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков были задержаны сразу после инцидента. Изначально УМВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело по статье «хулиганство». Однако после в Следственном комитете заявили о необходимости возбудить дела по статьям о покушении на убийство и сопротивлении представителям власти.
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