На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди
Система электронной очереди будет работать на онлайн-голосовании в Москве. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
По его словам, это было сделано для того, чтобы каждый смог проголосовать «без какой-либо потери качества сигнала, картинки на экране».
«Если вы увидели при заходе на страницу... что вы находитесь в электронной очереди, это значит, что система работает штатно, всё хорошо, нужно немножко подождать», – пояснил он.
Костырко добавил, что система онлайн-голосовании в Москве готова к высоким нагрузкам.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что его ведомство готово противостоять большому количеству кибератак на избирательную систему в период выборов президента РФ, сообщает RT.
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