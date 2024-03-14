На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

По его словам, это было сделано для того, чтобы каждый смог проголосовать «без какой-либо потери качества сигнала, картинки на экране».

«Если вы увидели при заходе на страницу... что вы находитесь в электронной очереди, это значит, что система работает штатно, всё хорошо, нужно немножко подождать», – пояснил он.

Костырко добавил, что система онлайн-голосовании в Москве готова к высоким нагрузкам.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что его ведомство готово противостоять большому количеству кибератак на избирательную систему в период выборов президента РФ, сообщает RT.

