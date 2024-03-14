Путин призвал россиян принять участие в выборах президента

Путин напомнил, что 15 марта по всей стране откроются избирательные участки и стартует трехдневное голосование на президентских выборах.

«Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — подчеркнул глава государства.

Президент указал, что выборы — «важное, крайне ответственное событие». По словам Путина, их результаты окажут прямое влияние на курс страны в ближайшие годы, в связи с чем глава государства призвал россиян проявить активность и ответственность, пишет Ura.ru.

Голосование на президентских выборах в РФ пройдет 15-17 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков, напоминает телеканал «360».

