Путин призвал россиян принять участие в выборах президента
Президент Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов главы государства, подчеркнув, что их итоги повлияют на развитие РФ в предстоящие годы. Обращение российского лидера показал Первый канал.
Путин напомнил, что 15 марта по всей стране откроются избирательные участки и стартует трехдневное голосование на президентских выборах.
«Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — подчеркнул глава государства.
Президент указал, что выборы — «важное, крайне ответственное событие». По словам Путина, их результаты окажут прямое влияние на курс страны в ближайшие годы, в связи с чем глава государства призвал россиян проявить активность и ответственность, пишет Ura.ru.
Голосование на президентских выборах в РФ пройдет 15-17 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков, напоминает телеканал «360».
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