На Москву обрушились тропические ливни
Утром в пятницу, 29 мая, столичный регион оказался в зоне теплого фронта южного циклона. Как отмечает портал «Метеоновости», начиная с 6 утра – в течение трёх часов – в некоторых районах столицы выпало до 40% месячной нормы осадков. Синоптики отмечают, что ливни такой интенсивности можно назвать тропическим.
Между тем, ранее Росгидромет сообщал, что в пятницу и субботу в регионы Центрального федерального округа придет активный циклон с Черного моря, который принесет сильные дожди, местами град, а также шквалистый ветер. В отдельных районах его порывы будут достигать 20-22 м/с, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что в течение этой пятницы в Москве может выпасть рекордное количество осадков. Как сообщает РБК, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Специалист отметил, что для мая норма осадков в столичном регионе составляет немногим больше 40 мм. 29 мая синоптик ожидает, как минимум от 20 до 30 мм за сутки.
«И не исключено, что может быть и больше», — отметил Синенков, подчеркнув, что общую картину можно будет оценить после 21:00.
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