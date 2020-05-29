На Москву обрушились тропические ливни

Утром в пятницу, 29 мая, столичный регион оказался в зоне теплого фронта южного циклона. Как отмечает портал «Метеоновости», начиная с 6 утра – в течение трёх часов – в некоторых районах столицы выпало до 40% месячной нормы осадков. Синоптики отмечают, что ливни такой интенсивности можно назвать тропическим.

Между тем, ранее Росгидромет сообщал, что в пятницу и субботу в регионы Центрального федерального округа придет активный циклон с Черного моря, который принесет сильные дожди, местами град, а также шквалистый ветер. В отдельных районах его порывы будут достигать 20-22 м/с, отмечает RT.