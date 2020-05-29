Москва в ближайшие часы может обновить дневной максимум по осадкам

В течение этой пятницы в Москве может выпасть рекордное количество осадков. Как сообщает РБК, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Специалист отметил, что для мая норма осадков в столичном регионе составляет немногим больше 40 мм. 29 мая синоптик ожидает, как минимум от 20 до 30 мм за сутки.

«И не исключено, что может быть и больше», — отметил Синенков, подчеркнув, что общую картину можно будет оценить после 21:00.

К слову, о том, что в Москве может быть обновлён суточный рекорд по количеству осадков в мае, который был установлен в 1976 году, ранее заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он напомнил, что тогда в течение дня в Москве выпало 39 мм осадков, напоминает Life.ru.

Синоптик предупредил о «колоссальных осадках» в Центральной России

Ранее стало известно, что в пятницу в столичном регионе ожидаются грозовые дожди с градом, а также усиление ветра до 20 м/с. Соответствующее предупреждение распространило главное управление МЧС по Москве. Спасатели отмечают, что такой характер погоды сохраниться в регионе с 9 часов до 21 часа.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды, подчеркивает Москва 24.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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