Москва в ближайшие часы может обновить дневной максимум по осадкам

В течение этой пятницы в Москве может выпасть рекордное количество осадков. Как сообщает РБК, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Специалист отметил, что для мая норма осадков в столичном регионе составляет немногим больше 40 мм. 29 мая синоптик ожидает, как минимум от 20 до 30 мм за сутки.

«И не исключено, что может быть и больше», — отметил Синенков, подчеркнув, что общую картину можно будет оценить после 21:00.

К слову, о том, что в Москве может быть обновлён суточный рекорд по количеству осадков в мае, который был установлен в 1976 году, ранее заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он напомнил, что тогда в течение дня в Москве выпало 39 мм осадков, напоминает Life.ru.