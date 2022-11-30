На «Москвиче» объяснили название «Москвич 3»

«Исторические модели автомобилей «Москвич» называли с помощью цифровых индексов. Мы решили продолжить традицию. Начиная с «Москвич 3», все будущие модели будут носить цифровые имена», - уточняется в ответе на вопрос, что означает «3» и почему не «1».

Конвейер по серийной сборке первой модели бренда, кроссовера «Москвич 3» был запущено 23 ноября. ДО конца года планируется собрать 600 автомобилей, в том числе, 200 электрических. Ожидается, что выпуск автомобилей, состоящих целиком из отечественных комплектующих, начнется на заводе «Москвич» в 2025 году.

