На «Москвиче» объяснили название «Москвич 3»
Цифра «3» в названии первого серийного автомобиля завода «Москвич» означает размер и старшинство в модельном ряду. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале автозавода. Как указано в комментарии, по мере появления новых версий, в названии могут появляться дополнительные символы. Например, в случае с электромобилем появится буква «е».
«Исторические модели автомобилей «Москвич» называли с помощью цифровых индексов. Мы решили продолжить традицию. Начиная с «Москвич 3», все будущие модели будут носить цифровые имена», - уточняется в ответе на вопрос, что означает «3» и почему не «1».
Конвейер по серийной сборке первой модели бренда, кроссовера «Москвич 3» был запущено 23 ноября. ДО конца года планируется собрать 600 автомобилей, в том числе, 200 электрических. Ожидается, что выпуск автомобилей, состоящих целиком из отечественных комплектующих, начнется на заводе «Москвич» в 2025 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Столтенберг: страны НАТО договорились усилить поддержку Грузии и Молдавии
- Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана
- На Украине объяснили удаление данных о потерях ВСУ из обращения главы Еврокомиссии
- Столтенберг назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО
- Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США
- Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсий
- Чавушоглу: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для вступления в НАТО
- Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении
- Российским судьям могут разрешить не изучать практику ЕСПЧ
- «Более триллиона». Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru