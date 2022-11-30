Собянин принял решение об организации производства в Москве аккумуляторов для электротранспорта
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о привлечении инвесторов для создания производства аккумуляторных батарей для электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника и правительства столицы.
Ранее правительство Москвы приняло решение провести электронный конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами, или офсетного контракта, на поставку аккумуляторов для электротранспорта.
Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор обязуется в течение трех лет локализовать на территории Москвы производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта: для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей «Москвич», речного транспорта, электросамокатов и велосипедов. При этом правительство столицы возьмет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение семи лет. Таким образом власти Москвы гарантируют стабильность поставок аккумуляторов для городского электротранспорта.
Частные инвестиции в проект должны составить не менее 3 млрд рублей. Производство планируется организовать на одной из площадок ОЭЗ «Технополис "Москва"».
Ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов, четыре из которых предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один — производство детского питания. Общий объем закупок составит 72,7 млрд рублей. Также были приняты решения о заключении 10 соглашений на организацию производства лекарств, расходных медицинских материалов, медицинской мебели, других изделий. Общая сумма частных инвестиций по офсетным контрактам составит не менее 6,7 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Силуанов: Минфин держит инфляцию под контролем
- Эстония получит от ЕС 21 миллион евро за поставленное на Украину оружие
- Совфед до 2025 года продлил эксперимент по курортному сбору
- Шувалов: в ближайшее время в Москве 20-градусных морозов не будет
- Путин заявил о снижении инфляции в 2023 году
- Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
- Шойгу заявил, что инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев
- Шойгу: гособоронзаказ в 2023 году увеличат в 1,5 раза
- Власти Одессы решили демонтировать памятники Екатерине II и Суворову
- Шойгу призвал применять перспективные вооружения в рамках спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru