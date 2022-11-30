Собянин принял решение об организации производства в Москве аккумуляторов для электротранспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о привлечении инвесторов для создания производства аккумуляторных батарей для электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника и правительства столицы.

Ранее правительство Москвы приняло решение провести электронный конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами, или офсетного контракта, на поставку аккумуляторов для электротранспорта.

Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор обязуется в течение трех лет локализовать на территории Москвы производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта: для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей «Москвич», речного транспорта, электросамокатов и велосипедов. При этом правительство столицы возьмет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение семи лет. Таким образом власти Москвы гарантируют стабильность поставок аккумуляторов для городского электротранспорта.

Частные инвестиции в проект должны составить не менее 3 млрд рублей. Производство планируется организовать на одной из площадок ОЭЗ «Технополис "Москва"».

Ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов, четыре из которых предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один — производство детского питания. Общий объем закупок составит 72,7 млрд рублей. Также были приняты решения о заключении 10 соглашений на организацию производства лекарств, расходных медицинских материалов, медицинской мебели, других изделий. Общая сумма частных инвестиций по офсетным контрактам составит не менее 6,7 млрд рублей.

