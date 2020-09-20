На Московском марафоне задержали зрителей с оппозиционными флагами Белоруссии

В Москве на ежегодном марафоне задержали восемь болельщиков с бело-красно-белыми флагами Белоруссии, которые оппозиция использует на маршах протеста, сообщает «Московский комсомолец».

По данным ОВД-Инфо, одна из задержанных - Анастасия Пакулина – пояснила, что вместе с друзьями пришла «болеть» за знакомых, которые участвуют в марафоне. Они стояли на площадке для зрителей, развернув бело-красно-белыми флаги. По словам девушки, полицейские заявили, что болельщики проводят несогласованный митинг.