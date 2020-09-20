На Московском марафоне задержали зрителей с оппозиционными флагами Белоруссии
В Москве на ежегодном марафоне задержали восемь болельщиков с бело-красно-белыми флагами Белоруссии, которые оппозиция использует на маршах протеста, сообщает «Московский комсомолец».
По данным ОВД-Инфо, одна из задержанных - Анастасия Пакулина – пояснила, что вместе с друзьями пришла «болеть» за знакомых, которые участвуют в марафоне. Они стояли на площадке для зрителей, развернув бело-красно-белыми флаги. По словам девушки, полицейские заявили, что болельщики проводят несогласованный митинг.
Задержанные были доставлены в ОВД «Лужники» и ОВД «Хамовники». С них взяты объяснения. Задержанных отпустили с обязательством о явке 25 сентября для составления протокола.
Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда на выборах президента с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результаты выборов. Во время протестов власти республики применили против участников свето-шумовые гранаты и другое травматическое оружие. Согласно официальной статистике, более 6,7 тысячи человек задержаны в первые дни. Официальное подтверждение властей получили три факта гибели людей.
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