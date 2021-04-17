На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков

Известно, что в УКН обратился бывший депутат от ЛДПР Дмитрий Носов с жалобой на клипы исполнителя «Розовое вино-2» и Family в связи с пропагандой запрещенных веществ.

Музыкант может быть оштрафован за нарушение российского законодательства на сумму до 1 млн рублей, уточняет Газета.ru.

Ранее Лига безопасного интернета через Генпрокуратуру инициировала проверку в отношении Моргенштерна также в связи с пропагандой наркотиков в детской среде.

Напомним, также крайне негативно депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в беседе с Telegram-каналом "Радиоточкой НСН" о сотрудничестве производителей алкоголя с блогерами, которые делают сравнительный обзор спиртных напитков.

«Вот, посадить в тюрьму Моргенштерна, и всем станет лучше», - заключил депутат.

