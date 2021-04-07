Клип рэпера Моргенштерна с монахинями оскорбил католиков

Католики сочли оскорбительным клип российского рэпера Моргенштерна на песню «Новая волна», сообщил радиостанции «Говорит Москва» канцлер курии римско-католической архиепархии Божией Матери в столице Игорь Ковалевский.

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По его словам, его знакомый уже обратился в надзорный орган по поводу видео. Речь идет не только об оскорблении чувств верующих, но и о безнравственности и ее пропаганде. Ковалевский также считает, что любой здравомыслящий человек не станет играть на низменных человеческих инстинктах.

Моргенштерн и DJ Смэш представили клип на обновленную версию трека диджея «Волна», теперь песня носит название «Новая волна».

В клипе Моргенштерн, одетый, как Папа Римский, устраивает вечеринку в церкви из-за того, что к Земле летит астероид, который уничтожит все живое на планете.

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