В Москве открыли наследственное дело после смерти комментатора Уткина

Наследственное дело открыли после смерти спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

«Наследственное дело открыто в Москве», - указывает агентство.

Уткин был дважды женат, детей не имел, на момент смерти не состоял в браке. Как отметила нотариус Марина Соколова, на наследство журналиста могут претендовать лишь кровные родственники. При этом бывшие супруги могут подать заявление о выделении супружеской доли в общей совместной собственности при наличии доказательств, такой вопрос решат в судебном порядке.

Василий Уткин умер 19 марта прошлого года на 53-м году жизни, напоминает RT.

