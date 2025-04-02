В Москве открыли наследственное дело после смерти комментатора Уткина
Наследственное дело открыли после смерти спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.
«Наследственное дело открыто в Москве», - указывает агентство.
Уткин был дважды женат, детей не имел, на момент смерти не состоял в браке. Как отметила нотариус Марина Соколова, на наследство журналиста могут претендовать лишь кровные родственники. При этом бывшие супруги могут подать заявление о выделении супружеской доли в общей совместной собственности при наличии доказательств, такой вопрос решат в судебном порядке.
Василий Уткин умер 19 марта прошлого года на 53-м году жизни, напоминает RT.
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