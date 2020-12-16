На модернизацию мобильного приложения для контроля за больными COVID-19 потратят 70 млн рублей

Мэрия Москвы направит 76,8 миллионов рублей на модернизацию системы «Помощник Москвы». Сейчас платформу используют для жалоб на нарушителей правил парковки. Соответствующая заявка опубликована на сайте Госзакупок.

Предполагается, что после модернизация администрация города получит возможность отслеживать состояние больных COVID-19 и обнаруживать нарушителей карантина. Правоохранительные органы смогут проверить с помощью приложения проверять человека по базе заразившихся коронавирусом.

Исполнителем назначена компания ООО «Программный продукт», которой удалось выиграть тендер. Заказчиком выступает Центр организации дорожного движения (ЦООД) Москвы.