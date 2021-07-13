На МКАД после столкновения семи автомобилей затруднено движение

Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 41-го км МКАД в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

В автоаварии на МКАД погибли три человека

В настоящее время движение затруднено на 2,8 км. Авария произошла по направлению к улице Академика Варги. В результате ДТП заняты с 5 по 2 полосы.

В конце июня три человека погибли, один пострадал в результате аварии с такси и поливальной машиной на МКАД.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПМосква
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