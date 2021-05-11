В автоаварии на МКАД погибли три человека

В результате автоаварии погибли три человека. Еще один пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Вечером 10 мая грузовая фура врезалась в рейсовый автобус в Пензенской области. Автобус шел из Пензы в село Кижеватово Бессоновского района.

