В автоаварии на МКАД погибли три человека

Утром в Москве произошло ДТП - на 53-м километре МКАД столкнулись две машины, сообщает «РЕН ТВ».

Семь человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом под Пензой

В результате автоаварии погибли три человека. Еще один пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Вечером 10 мая грузовая фура врезалась в рейсовый автобус в Пензенской области. Автобус шел из Пензы в село Кижеватово Бессоновского района.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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