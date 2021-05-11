В автоаварии на МКАД погибли три человека
11 мая 202105:41
Утром в Москве произошло ДТП - на 53-м километре МКАД столкнулись две машины, сообщает «РЕН ТВ».
В результате автоаварии погибли три человека. Еще один пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Вечером 10 мая грузовая фура врезалась в рейсовый автобус в Пензенской области. Автобус шел из Пензы в село Кижеватово Бессоновского района.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru