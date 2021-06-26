СМИ: Три человека погибли в ДТП в районе 41-го км МКАД
Три человека погибли, один пострадал в результате аварии с такси и поливальной машиной на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.
Как отметил собеседник агентства, погибли водитель и две пассажирки такси. Водитель поливальной машины госпитализирован.
По данным пресс-службы главного управления МВД по Москве, ДТП произошло в 5:35 на 41-м километре МКАД. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства инцидента уточняются.
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