На месте промзоны Карачарово построят два спорткомплекса

По его словам, на этих территориях планируется построить больше 254 тысячи квадратных метров недвижимости – общественно-деловые, социальные, коммунальные объекты и жилье по программе реновации.

В частности, на территории бывшей промзоны «Карачарово» появится торговый центр, гостиница, спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем. Реализация проектов создаст больше 1,8 тысяч рабочих мест.

Торги на право реализации шести проектов комплексного развития территорий (КРТ) состоятся в столице в феврале – марте 2024 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

