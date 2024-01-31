На месте промзоны Карачарово построят два спорткомплекса
Новые жилые и общественно-деловые кварталы появятся на месте заброшенных территорий в московских районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, на этих территориях планируется построить больше 254 тысячи квадратных метров недвижимости – общественно-деловые, социальные, коммунальные объекты и жилье по программе реновации.
В частности, на территории бывшей промзоны «Карачарово» появится торговый центр, гостиница, спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем. Реализация проектов создаст больше 1,8 тысяч рабочих мест.
Торги на право реализации шести проектов комплексного развития территорий (КРТ) состоятся в столице в феврале – марте 2024 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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