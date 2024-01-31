Москва заключила договор с инвестором о комплексном развитии бывшей промзоны в СВАО

Москва заключила с предприятием ООО «К-ИНВЕСТ», входящим в группу компаний «КРОСТ», соглашение о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны «Огородный проезд» (районы Бутырский и Марьина Роща, СВАО). Их суммарная площадь — более 15 га. Инвестор определился по итогам торгов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«В течение восьми лет на части бывшей промзоны “Огородный проезд” площадью более 15 га появится современный городской квартал. Здесь построят свыше 192 тысяч квадратных метров недвижимости», — отметил вице-мэр. По его словам, в развитие площадки будет вложено свыше 63,7 млрд рублей, а реализация проекта позволит создать 2700 рабочих мест.



Поблизости от реорганизуемых территорий находятся станции метро «Дмитровская» и «Бутырская».



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что на северо-востоке города появится многофункциональный квартал с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой. Здесь в рамках программы реновации возведут порядка 30 тысяч «квадратов» жилья и более 162 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости — офисов, банков, магазинов, кафе, ресторанов и так далее. Также здесь появятся гостиница, скалолазный центр и физкультурно-оздоровительные комплексы.



По словам гендиректора концерна «КРОСТ» Алексея Добашина, градостроительные объекты создаются застройщиком, исходя из концепции «15-минутного города», предполагающей строительство на одной территории объектов малой и средней индустрии, культурно-развлекательных и спортивных объектов, а также медучреждений, образовательных учреждений и так далее. При проектировании комплексного развития территории важно создание «малого города» с учетом пожелания жителей, отметил он.



Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает создание многофункциональных городских кварталов на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон. Сегодня реализуются 228 таких проектов, их общая площадь — порядка 2,7 тысячи га.

